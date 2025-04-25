В России назвали необходимые шаги для начала переговоров с Украиной

Депутат Красов: Для перемирия Украина должна выполнить условия России

Действия Украины, направленные на завершение конфликта, будут приветствоваться со стороны России, однако опыт ведения переговоров с Киевом пока не дает позитивных ожиданий, считает депутат Андрей Красов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф обсуждали возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, трехчасовая беседа носила конструктивный и весьма полезный характер.

Депутат отметил, что достигнутые договоренности не должны спустя некоторое время превратиться в очередной конфликт, развязанный киевскими властями. Поэтому, по его словам, должны быть соблюдены условия, выдвинутые президентом России Владимиром Путиным в начале СВО. Речь идет о денацификации и демилитаризации Украины, подчеркнул Красов.

«То есть по националистам, неонацистам должно быть принято правовое решение. Потому что мы помним и Одессу, и теракт против мирных граждан на Донбассе, а также что они делали в Курской и Белгородской областях. Все это помним, все это задокументировано и должна быть дана правовая оценка», — указал парламентарий.

Ранее сообщалось, что до переговоров с российским лидером спецпосланник американского президента также встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставителем президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.