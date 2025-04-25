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13:06, 25 апреля 2025Россия

В российских школах решили провести эксперимент по выставлению оценок за поведение

Кравцов: В школах России пройдет эксперимент по выставлению оценок за поведение
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vereshchagin Dmitry / Shutterstock / Fotodom  

В школах пяти российских регионов проведут эксперимент по выставлению оценок за поведение. О таком решении сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС.

Он отметил, что с 2026 года оценки за поведение введут повсеместно. «Мы берем четыре месяца на апробацию различных вариантов, как выставлять оценку, кто ее будет выставлять», — пояснил Кравцов.

Какие именно регионы России затронет эксперимент, министр раскрывать не стал.

До этого стало известно, что в российских школах вводится единое расписание уроков.

Предполагается, что уже с 1 сентября 2025 года в учебных учреждениях заработает единое планирование по предметам. Кроме того, будет установлено нормирование контрольных и проверочных работ.

Еще раньше Минобрнауки подготовило проект о внедрении в России новой системы образования.

ЖЗЛ
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