В российских школах решили провести эксперимент по выставлению оценок за поведение

Кравцов: В школах России пройдет эксперимент по выставлению оценок за поведение

В школах пяти российских регионов проведут эксперимент по выставлению оценок за поведение. О таком решении сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС.

Он отметил, что с 2026 года оценки за поведение введут повсеместно. «Мы берем четыре месяца на апробацию различных вариантов, как выставлять оценку, кто ее будет выставлять», — пояснил Кравцов.

Какие именно регионы России затронет эксперимент, министр раскрывать не стал.

До этого стало известно, что в российских школах вводится единое расписание уроков.

Предполагается, что уже с 1 сентября 2025 года в учебных учреждениях заработает единое планирование по предметам. Кроме того, будет установлено нормирование контрольных и проверочных работ.

Еще раньше Минобрнауки подготовило проект о внедрении в России новой системы образования.