Вратарь «Краснодара» сломал палец во время матча РПЛ

Вратарь «Краснодара» Агкацев сломал палец, отбив пенальти в матче РПЛ

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев сломал палец, отбив пенальти в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против махачкалинского «Динамо». Об этом спортсмен сообщил в эфире «Матч ТВ».

«Чемпионство добывается только так — со сломанными пальцами», — заявил футболист.

Встреча между «Краснодаром» и «Динамо» прошла в Махачкале на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. На шестой минуте вывел краснодарцев вперед нападающий Мозес Кобнан Дэвид. На 25-й минуте счет сравнял полузащитник Мохаммад Хоссейннежад. На 45-й минуте вновь забил за «Краснодар» хавбек Жоау Батчи. На 65-й минуте отличился полузащитник гостей Эдуард Сперцян. На 86-й минуте отставание хозяев сократил хавбек Кирилл Зинович. На 101-й минуте Агкацев отбил пенальти.

Таким образом, после 25 матчей «Краснодар» продолжил лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 58 очков. «Динамо» из Махачкалы занимает десятое место, имея в активе 27 очков.