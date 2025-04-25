Жители Крыма сообщили о массовом налете украинских БПЛА

Shot: Жители Крыма сообщили о массовом ночном налете украинских БПЛА

Жители Крыма сообщили о массовом ночном налете украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на полуостров. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Также местные жители рассказали о многочисленных взрывах и звуках работы систем ПВО. По предварительным данным, уже сбито более десятка воздушных целей.

Отмечается, что после полуночи в разное время громкие взрывы были слышны в районе Евпатории, Ялты, Феодосии, Бахчисарая и города Саки.

24 апреля сообщалось, что система противовоздушной обороны сбила семь беспилотных летательных аппаратов в двух российских регионах, пять из них — над территорией Республики Крым, еще два — над Белгородской областью.

В этот же день сообщалось, что средства ПВО за сутки уничтожили 230 БПЛА в зоне специальной военной операции на Украине.