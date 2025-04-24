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23:02, 24 апреля 2025Россия

Система ПВО сбила семь БПЛА в российских регионах

Минобороны: Система ПВО сбила 7 БПЛА в двух регионах России
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в двух российских регионах. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что попытка атаки российских регионов была предпринята в период с 21:40 до 22:30 по мск.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БпЛА — над территорией Республики Крым и два БпЛА — над территорией Белгородской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что средства ПВО за сутки уничтожили 230 БПЛА в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. В Минобороны отметили, что также в зоне боевых действий были ликвидированы четыре американские управляемые авиационные бомбы JDAM.

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