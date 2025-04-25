Журова заявила о попытке поссорить российских атлетов через нейтральный статус

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила о попытке рассорить россиян через спорт. Ее слова приводит Sport24.

Журова посчитала, что международные федерации, которые предлагают россиянам выступать в нейтральном статусе, вселяют в атлетов сомнения, так как одни согласны на подобные условия, а другие — нет. «С их точки зрения, стратегически правильно рассорить наш народ на этой почве, чтобы было два лагеря. Они хотят посеять хаос и занимаются этим», — добавила она.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) объяснили позицию по допуску россиян на Олимпийские игры-2026. В МОК заявили, что позиция по этому вопросу не изменилась.

В конце февраля 2022-го большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. На летних Олимпийских играх — 2024 в Париже выступили 15 представителей страны в нейтральном статусе. Завоевать медали удалось только теннисисткам Мирре Андреевой и Диане Шнайдер в парном разряде.