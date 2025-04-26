Число пострадавших в результате мощного взрыва в Иране достигло 700

Tasnim: 700 человек пострадали при взрыве в Иране в порту Бендер-Аббас

Более 700 человек пострадали в результате взрыва в Иране в порту Бендер-Аббас. Такие данные приводит иранское агентство Tasnim.

Генеральный директор департамента кризисного управления в провинции Хормозган объявил, что число пострадавших в результате взрыва в порту превысило 700 человек, при этом возможно дальнейшее увеличение числа пострадавших, спасательные команды все еще продолжают работу.

Пять человек спасти не удалось. Власти обещали принять все необходимые меры для ликвидации последствий и тушения пожара.

Между тем российское посольство в Иране уточнило, что сограждан не было среди пострадавших. «Все загранучреждения РФ в полной безопасности и продолжают работать в штатном режиме», — отметили в диппредставительстве.

Иранская национальная компания по производству и распределению нефтепродуктов сообщала, что взрыв не связан с нефтеперерабатывающим заводом и топливным резервуарам компании. «Эти объекты, расположенные в районе Бендер-Аббаса, в настоящее время работают в штатном режиме», — заявили тогда в пресс-службе.