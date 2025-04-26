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18:23, 26 апреля 2025Мир

Раскрыты подробности о пострадавших при взрыве в порту Ирана

Посольство РФ: Россиян не было среди пострадавших при взрыве в порту Ирана
Мария Винар

Фото: Mohammad Rasoul Moradi / IRNA / WANA / Reuters

Российское посольство в Иране раскрыло подробности о пострадавших при взрыве в порту Бендер-Аббас. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиян не было среди пострадавших в произошедшем инциденте. «Все загранучреждения РФ в полной безопасности и продолжают работать в штатном режиме», — отметили в посольстве.

В результате мощного взрыва на юге Ирана 516 человек получили ранения. При этом глава службы спасения Ирана Бабак Махмуди заявил, что четырем пострадавшим не удалось выжить.

По предварительным данным, взрыв прогремел на складе опасных грузов и химикатов. Источники утверждают, что взорвался резервуар с топливом, после чего произошло обрушение одного из портовых зданий. В свою очередь, иранская национальная компания по производству и распределению нефтепродуктов заявила, что взрыв не связан с ее нефтеперерабатывающим заводом и топливными резервуарами.

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