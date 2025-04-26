Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:20, 26 апреля 2025Мир

Стало известно число жертв взрыва в Иране

Жертвами взрыва в иранском порту Бендер-Аббас стали четыре человека
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Mohammad Rasoul Moradi / IRNA / WANA / Reuters

Жертвами взрыва в иранском торговом порту Бендер-Аббас стали по меньшей мере четыре человека. Об этом заявил глава службы спасения Ирана Бабак Махмуди, передает РИА Новости.

«Нам подтвердили четырех человек», — заявил глава спасательного ведомства.

Махмуди сообщил о появлении первых жертв взрыва топливного бака в порту на юге Ирана и добавил, что ведомство располагает предварительной информацией о числе пострадавших.

Днем 26 апреля мощный взрыв прогремел в порту Бендер-Аббас. По словам местных жителей, взрыв был настолько сильным, что начала трястись земля.

Ранее число пострадавших при взрыве в порту Ирана превысило 406 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С победой!» Путину доложили об освобождении Курской области. Глава Генштаба отдельно поблагодарил военных КНДР

    Вратарь клуба РПЛ дважды отразил пенальти в добавленное к матчу время

    Число пострадавших при взрыве в иранском порту превысило 500 человек

    Медведев рассказал об испытаниях новых реактивных боеприпасов

    Мать баскетболиста Тиммы сделала заявление о Седоковой

    Попавшую в ДТП россиянку в Таиланде отказались лечить без предоплаты

    Появились кадры освобождения села Горналь в Курской области

    Белый медведь набросился на лыжника в национальном парке

    Минобороны раскрыло общие потери ВСУ за время боев в Курской области

    Стало известно число жертв взрыва в Иране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости