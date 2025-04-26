Стало известно число жертв взрыва в Иране

Жертвами взрыва в иранском порту Бендер-Аббас стали четыре человека

Жертвами взрыва в иранском торговом порту Бендер-Аббас стали по меньшей мере четыре человека. Об этом заявил глава службы спасения Ирана Бабак Махмуди, передает РИА Новости.

«Нам подтвердили четырех человек», — заявил глава спасательного ведомства.

Махмуди сообщил о появлении первых жертв взрыва топливного бака в порту на юге Ирана и добавил, что ведомство располагает предварительной информацией о числе пострадавших.

Днем 26 апреля мощный взрыв прогремел в порту Бендер-Аббас. По словам местных жителей, взрыв был настолько сильным, что начала трястись земля.

Ранее число пострадавших при взрыве в порту Ирана превысило 406 человек.