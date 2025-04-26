В Иране произошел мощный взрыв

В иранском порту Бендер-Аббас произошел мощный взрыв

В иранском порту Бендер-Аббас на юге страны произошел мощный взрыв. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

«Мощный взрыв прогремел в южном иранском порту Бендер-Аббас. По словам местных жителей, взрыв был настолько сильным, что начала трястись земля», — отмечается в сообщении. Уточняется, что причиной взрыва в порту стал топливного бака в порту Шахид Раджаи.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью журнале Time выразил готовность поддержать возможный удар Израиля по Ирану в случае провала переговоров по иранской ядерной программе. Глава государства подчеркнул, что он, вопреки сообщениям СМИ, не останавливал Тель-Авив от действий против Тегерана, а лишь призвал израильского премьера Биньямина Нетаньяху дать ему возможность договориться с Тегераном.