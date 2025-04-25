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14:29, 25 апреля 2025Мир

Трамп поддержит атаку Израиля на Иран в случае провала ядерной сделки

Трамп заявил, что поддержит удар Израиля по Ирану, если переговоры провалятся
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп выразил готовность поддержать возможный удар Израиля по Ирану в случае провала переговоров по иранской ядерной программе. Об этом он заявил в интервью журналу Time.

«Я могу [поддержать удара Израиля] с большой охотой, если мы не сможем договориться. Если мы не договоримся, я буду во главе этой стаи», — сказал Трамп.

Американский лидер добавил, что он, вопреки сообщениям СМИ, не останавливал Израиль от удара по Ирану, а лишь призвал израильского премьера Биньямина Нетаньяху дать ему возможность договориться с Тегераном. «В конечном счете, я собирался оставить этот выбор за [Израилем], но я сказал [Нетаньяху], что предпочел бы сделку, а не бомбардировки», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что не шутил о присоединении к государству Гренландии и Канады, а также установлении контроля над Панамским каналом. Он подчеркнул, что вопрос присоединения Гренландии имеет геополитическую ценность для США и отвечает их интересам в сфере безопасности.

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