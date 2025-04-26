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17:15, 26 апреля 2025Мир

Число пострадавших при взрыве в иранском порту превысило 500 человек

Число пострадавших при взрыве в иранском порту Шахид-Раджаи достигло 516 человек
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Mohammad Rasoul Moradi / IRNA / WANA / Reuters

Количество пострадавших в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи, расположенном на юге Ирана в 23 километрах от города Бендер-Аббас, достигло 516 человек. Об этом со ссылкой на медицинские службы страны сообщает РИА Новости.

Ранее глава службы спасения Ирана Бабак Махмуди сообщал, что четырем пострадавшим не удалось выжить. Спасательные работы на месте инцидента продолжаются.

По предварительным данным, взрыв прогремел на складе опасных грузов и химикатов. Источники утверждают, что взорвался резервуар с топливом, после чего произошло обрушение одного из портовых зданий.

Приостановлена работа всего порта. В тушении задействованы вертолеты. Иранская национальная компания по производству и распределению нефтепродуктов подчеркнула, что инцидент не имеет отношения к нефтяной инфраструктуре.

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