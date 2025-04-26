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15:01, 26 апреля 2025Мир

В Иране раскрыли подробности взрыва в порту

Взрыв в порту Бендер-Аббас в Иране не связан с нефтеперерабатывающим заводом
Мария Винар

Фото: Iranian Red Crescent Society / AP

Иранская национальная компания по производству и распределению нефтепродуктов раскрыла подробности взрыва в порту Бендер-Аббас. Соответствующая информация появилась на сайте пресс-службы предприятия.

Так, стало известно, что взрыв не связан с нефтеперерабатывающим заводом и топливным резервуарам компании. «Эти объекты, расположенные в районе Бендер-Аббаса, в настоящее время работают в штатном режиме», — заявили в пресс-службе.

Мощный взрыв произошел в порту Бендер-Аббас, расположенном на юге Ирана. Предполагается, что причиной инцидента мог стать топливный бак. Изначально сообщалось о 47 пострадавших. Впоследствии появилась информация о росте числа получивших ранения до 80 человек. Позже данные о пострадавших обновились с указанием до 250 человек.

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