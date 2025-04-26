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21:52, 26 апреля 2025Мир

Зеленскому дали совет насчет Крыма

Кошкович: Признание Крыма частью России — не уступка, а осознание реальности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует относиться к признанию Крыма территорией России как к уступке. Такое мнение высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на своей странице в соцсети X.

По его словам, отказ Киева от полуострова станет «пробуждением от лихорадочного сна к реальности».

Ранее Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не признает Крым российским. Он указал, что позиция Киева основывается на международном праве.

Глава государства также заявил, что Украина будет обсуждать вопросы территорий в рамках урегулирования конфликта с Россией только после полного прекращения огня.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, счел нелепой идею вернуть Украине утраченные территории, включая Крым.

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