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22:35, 25 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский высказался о позиции Украины по Крыму

Зеленский назвал неизменной позицию Украины по Крыму
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике заявления американского лидера Дональда Трампа касательно Крыма. Он сообщил, что Украина никогда не признает полуостров российским. Слова украинского главы приводит РИА Новости.

«Наша позиция неизменна: только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими», — пояснил Зеленский. Он подчеркнул, что Киев не будет юридически признавать «никакие временно оккупированные» территории.

Украинский лидер добавил, что позиция Киева основывается на международном праве.

Ранее Зеленский заявил, что Украина будет обсуждать вопросы территорий в рамках урегулирования конфликта с Россией только после полного прекращения огня, а также признал, что у Киева недостаточно оружия, чтобы отвоевать Крым.

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