Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:27, 26 апреля 2025Россия

Герасимов оценил влияние операции с трубой на положение ВСУ

Герасимов: Операция с трубой привела к развалу обороны ВСУ в Курской области
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Операция с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу.

Операция с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу.. Фото: Добровольческого корпуса / РИА Новости

Операция Армии России с трубой газотранспортной системы привела к развалу обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе доклада российскому лидеру Владимиру Путину, опубликованному в Telegram-канале Кремля.

«В результате наступательных действий соединений и воинских частей группировки "Курск" одновременно на всех направлениях, а также прорыва в тыл противника силами подземного десанта в составе добровольческого формирования — ветераны личного состава 11-й десантно-штурмовой бригады, 30-го стрелкового полка и отряда специального назначения "Ахмат", по трубе газотранспортной системы, оборона Вооруженных сил Украины обрушилась», — отметил он.

Герасимов также подчеркнул, что операция привела к неорганизованному отступлению украинских войск, что способствовало скорейшему освобождению территорий Курской области.

Ранее Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. Также глава Генштаба подчеркнул, что Вооруженные силы России контролируют более 90 квадратных километров Сумской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С победой!» Путину доложили об освобождении Курской области. Глава Генштаба отдельно поблагодарил военных КНДР

    Герасимов оценил влияние операции с трубой на положение ВСУ

    Герасимов раскрыл число очищенных от мин населенных пунктов в Курской области

    В Белгородской области сообщили об атаке 140 дронов

    Число пострадавших при взрыве в порту Ирана превысило 250 человек

    Герасимов рассказал о продвижении ВС России в Сумской области

    Москвичам пообещали заморозки на следующей неделе

    Захарова прокомментировала заявление Герасимова о военных КНДР

    Герасимов сообщил об уничтожении ВСУ в районе села в Белгородской области

    Вероятность неформального саммита по Украине в день похорон Франциска оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости