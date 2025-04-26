Герасимов оценил влияние операции с трубой на положение ВСУ

Герасимов: Операция с трубой привела к развалу обороны ВСУ в Курской области

Операция с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу.. Фото: Добровольческого корпуса / РИА Новости

Операция Армии России с трубой газотранспортной системы привела к развалу обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе доклада российскому лидеру Владимиру Путину, опубликованному в Telegram-канале Кремля.

«В результате наступательных действий соединений и воинских частей группировки "Курск" одновременно на всех направлениях, а также прорыва в тыл противника силами подземного десанта в составе добровольческого формирования — ветераны личного состава 11-й десантно-штурмовой бригады, 30-го стрелкового полка и отряда специального назначения "Ахмат", по трубе газотранспортной системы, оборона Вооруженных сил Украины обрушилась», — отметил он.

Герасимов также подчеркнул, что операция привела к неорганизованному отступлению украинских войск, что способствовало скорейшему освобождению территорий Курской области.

Ранее Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. Также глава Генштаба подчеркнул, что Вооруженные силы России контролируют более 90 квадратных километров Сумской области.