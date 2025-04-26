Хинштейн: Курское приграничье остается небезопасным из-за обстрелов ВСУ

Приграничные районы Курской области остаются небезопасными из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил врио главы региона Александр Хинштейн, чьи слова приводит ТАСС.

«Помимо разминирования, конечно, остается не менее, а может и более актуальным вопрос безопасности людей в связи с непрекращающимися ударами со стороны Украины: налетами, обстрелами и тому подобное», — сказал он.

По его словам, в зоне поражения реактивных систем залпового огня (РСЗО) и артиллерии находятся 25-30 километров от границы. Именно эта территория остается на данный момент небезопасной.

26 апреля стало известно о полном освобождении Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что вместе с российскими войсками в боях участвовали военнослужащие из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).

В свою очередь Минобороны заявило, что остатки ВСУ были выдавлены за пределы госграницы в Курской области.