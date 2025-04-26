Обвинившую тренера в домогательствах мать фигуристки уличили в предложении ему интима

Адвокат тренера Медовикова Жуков: Татьяна Антонова предлагала ему интим

Адвокат Михаил Жуков, представляющий интересы тренера по фигурному катанию Константина Медовикова, рассказал о взаимоотношениях специалиста с Татьяной Антоновой, обвинившей его в домогательствах к своей дочери Дарье Антоновой. Об этом сообщает Sport24.

Юрист рассказал, что женщина предлагала его подзащитному интим в обмен на то, что он научит ее дочь выполнять четвертной прыжок за четыре месяца. «Я с ним обсуждал этот вопрос. Он ответил, что на такой прыжок понадобится минимум год», — заявил Жуков.

Адвокат также порассуждал о причинах заявлений Антоновой-старшей. «Одна из наших версий и следственного комитета — это не что иное, как месть за неудачное выступление и провалы», — заявил Жуков.

Татьяна Антонова сообщила о домогательствах к 12-летней дочери 23 апреля. «Лез под майку, целовал в губы, трогал за грудь. Один раз за грудь укусил», — рассказала она.