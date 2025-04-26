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16:37, 26 апреля 2025Россия

Появились кадры освобождения села Горналь в Курской области

Минобороны России показало кадры освобождения села Горналь в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Минобороны России показало кадры освобождения села Горналь в Курской области. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале министерства.

Горналь был последним населенным пунктом, который находился под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). На кадры попали разрушенные дома, а также моменты ударов по украинским позициям в районе населенного пункта.

«Подразделения группировки войск "Север" освободили село Горналь — последний населенный пункт в Курской области, находившийся под контролем украинских боевиков», — говорится в сообщении.

26 апреля стало известно о полном освобождении Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что вместе с российскими войсками в боях участвовали военнослужащие из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).

В свою очередь Минобороны заявило, что остатки ВСУ были выдавлены за пределы госграницы в Курской области.

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