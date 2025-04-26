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09:27, 26 апреля 2025Наука и техника

Си Цзиньпин заявил о беспрецедентных рисках из-за технологий ИИ

Си Цзиньпин заявил, что технологии ИИ несут беспрецедентные риски
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) предоставляют колоссальные возможности, однако при этом несут беспрецедентные риски и вызовы. Об этом заявил председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение страны.

По его словам, ИИ кардинально поменяет образ жизни человека, а также принципы производства. Китайский лидер также указал на необходимость скорейшей разработки и усовершенствования соответствующих законов и нормативных актов, связанных с технологиями ИИ и этическими моментами. Кроме того, Си Цзиньпин назвал важным создание системы мониторинга технологии, выявление рисков, реагирование на чрезвычайные ситуации и обеспечение безопастности ИИ.

Председатель КНР также высказался о возможности Китая перехватить инициативу в сфере ИИ. Для этого, считает Си Цзиньпин, китайским разработчикам надо совершить прорыв в базовых теориях, методах и инструментах.

«Мы должны продолжать усиливать фундаментальные исследования, концентрировать силы на освоении высокопроизводительных чипов, основного программного обеспечения и других ключевых технологиях, а также создать независимую, регулируемую и координировано эксплуатируемую основную программно-аппаратную систему искусственного интеллекта» — сказал он.

В заключении он отметил, что ИИ может стать международным и общественно-полезным продуктом. В связи с этим, важно развивать международное сотрудничество в сфере ИИ.

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