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22:26, 26 апреля 2025Интернет и СМИ

Симоньян прокомментировала освобождение Курской области от ВСУ

Симоньян: Никто и не сомневался, что и эту Курскую битву мы выиграем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала полное освобождение Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она высказалась об этом в Telegram-канале.

«Низкий поклон всем героям, освобождавшим нашу Курскую землю! Никто и не сомневался, что и эту Курскую битву мы выиграем», — написала Симоньян.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что освобождение Курской области является стратегической победой для России.

26 апреля стало известно о полном освобождении Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что вместе с российскими войсками в боях участвовали военнослужащие из КНДР.

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