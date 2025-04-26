Симоньян: Никто и не сомневался, что и эту Курскую битву мы выиграем

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала полное освобождение Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она высказалась об этом в Telegram-канале.

«Низкий поклон всем героям, освобождавшим нашу Курскую землю! Никто и не сомневался, что и эту Курскую битву мы выиграем», — написала Симоньян.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что освобождение Курской области является стратегической победой для России.

26 апреля стало известно о полном освобождении Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что вместе с российскими войсками в боях участвовали военнослужащие из КНДР.