Освобождение Курской области является стратегической победой для России. Об этом заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет, чьи слова приводит РИА Новости.
«Во-первых, это стратегическая победа России над неонацистскими захватчиками. Во-вторых, это символ героизма и мужества наших солдат, офицеров, генералов, всех тех, кто принимает сегодня участие в защите нашей страны», — сказал парламентарий.
Шеремет также отметил, что освобождение российского региона открывает войскам возможности для нового маневра и расширяет границы в рамках создания санитарной зоны.
26 апреля стало известно о полном освобождении Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что вместе с российскими войсками в боях участвовали военнослужащие из Корейской Народно-Демократической Республики.