Депутат Шеремет назвал стратегической победой освобождение Курской области

Освобождение Курской области является стратегической победой для России. Об этом заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет, чьи слова приводит РИА Новости.

«Во-первых, это стратегическая победа России над неонацистскими захватчиками. Во-вторых, это символ героизма и мужества наших солдат, офицеров, генералов, всех тех, кто принимает сегодня участие в защите нашей страны», — сказал парламентарий.

Шеремет также отметил, что освобождение российского региона открывает войскам возможности для нового маневра и расширяет границы в рамках создания санитарной зоны.

26 апреля стало известно о полном освобождении Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что вместе с российскими войсками в боях участвовали военнослужащие из Корейской Народно-Демократической Республики.