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20:06, 26 апреля 2025Россия

В Госдуме назвали стратегической победой освобождение Курской области

Депутат Шеремет назвал стратегической победой освобождение Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Освобождение Курской области является стратегической победой для России. Об этом заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет, чьи слова приводит РИА Новости.

«Во-первых, это стратегическая победа России над неонацистскими захватчиками. Во-вторых, это символ героизма и мужества наших солдат, офицеров, генералов, всех тех, кто принимает сегодня участие в защите нашей страны», — сказал парламентарий.

Шеремет также отметил, что освобождение российского региона открывает войскам возможности для нового маневра и расширяет границы в рамках создания санитарной зоны.

26 апреля стало известно о полном освобождении Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что вместе с российскими войсками в боях участвовали военнослужащие из Корейской Народно-Демократической Республики.

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