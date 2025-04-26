В Ватикане закрыли гроб Папы Римского Франциска

В Ватикане завершилась церемония закрытия гроба Папы Римского Франциска

В Ватикане прошла церемония закрытия гроба Папы Римского Франциска. Она состоялась в соборе Святого Петра, сообщает Vatican News.

Уточняется, что гроб закрыли в 21:00 по московскому времени. Обряд проводил Кардинал-камерленго Римско-католической церкви Кевин Фаррелл.

Гроб с телом понтифика находился в соборе с 23 апреля. Отмечается, что попрощаться с Папой Римским за это время пришли более 250 тысяч человек. При этом гроб располагался на уровне земли, без катафалка — это было решение Франциска.

Папы Римского не стало в 08:35 по московскому времени в понедельник, 21 апреля. Понтифику было 88 лет. По словам источников, в его последний день жизни им поступил телефонный звонок после шести утра, и их оповестили о «необходимости быть наготове».