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16:15, 26 апреля 2025Культура

Влияние Церетели на отношения Грузии и России оценили

«Взгляд»: Скульптор Церетели положительно влиял на отношения Грузии и России
Мария Винар

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Эксперт Петрэ Мамрадзе, который в течение девяти лет возглавлял администрацию бывшего президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, оценил влияние скульптора Зураба Церетели на отношения с Россией. Соответствующий комментарий приводит деловая газета «Взгляд».

По его словам, экс-глава МИД СССР на посту лидера Грузии нередко обращался к деятелю искусства и просил приложить усилия для решения вопросов. Мамрадзе отметил, что Церетели хорошо знал российскую элиту. Благодаря этому он положительно влиял на отношения двух стран. «В Грузии могут быть признательны России в том плане, что именно в этой стране Церетели обрел свой мировой масштаб», — заявил он.

Кроме того, собеседник издания подчеркнул, что скульптор создавал особую доверительную атмосферу, которая способствовала установке политических контактов. «Примечательно, что проститься с Зурабом Церетели пришли руководители Грузии, которые отдают дань величине этой личности и его вкладу в мировое искусство», — заключил Мамрадзе.

22 апреля у Церетели остановилось сердце. На следующий день в храме Христа Спасителя в Москве состоялось отпевание. 26 апреля в Тбилиси прошла церемония прощания со скульптором.

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