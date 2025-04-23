В Москве началась церемония прощания с Зурабом Церетели

В Храме Христа Спасителя началась церемония прощания с Зурабом Церетели

В столичном храме Христа Спасителя началась церемония прощания с известным скульптором Зурабом Церетели. Об этом сообщает корреспондент издания «РБК».

После прощания с автором легендарных памятников и монументов его тело доставят в Тбилиси, где пройдут гражданские панихиды. Похороны состоятся 26 апреля в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей.

Церетели был автором более пяти тысяч произведений, таких как памятник Петру I в Москве, монумент «Дружба навеки», мемориальный комплекс на Поклонной горе. С 1997 года он был бессменным главой Российской академии художеств.

Ранее стало известно, что скульптор и художник-монументалист Зураб Церетели ушел на 92-м году жизни.