Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:26, 23 апреля 2025Культура

В Москве началась церемония прощания с Зурабом Церетели

В Храме Христа Спасителя началась церемония прощания с Зурабом Церетели
Андрей Шеньшаков

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В столичном храме Христа Спасителя началась церемония прощания с известным скульптором Зурабом Церетели. Об этом сообщает корреспондент издания «РБК».

После прощания с автором легендарных памятников и монументов его тело доставят в Тбилиси, где пройдут гражданские панихиды. Похороны состоятся 26 апреля в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей.

Церетели был автором более пяти тысяч произведений, таких как памятник Петру I в Москве, монумент «Дружба навеки», мемориальный комплекс на Поклонной горе. С 1997 года он был бессменным главой Российской академии художеств.

Ранее стало известно, что скульптор и художник-монументалист Зураб Церетели ушел на 92-м году жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали планы США по Крыму

    Россияне назвали отличительные черты скуфов

    В Подмосковье врачи спасли пациентку с осложнениями после травмы позвоночника

    Путин рассказал о росте производства средств поражения

    Россиян решил дать подышать годовалому племяннику воздухом и положил его на карниз окна

    Путин заявил о нехватке FPV-дронов в войсках

    В Кремле прокомментировали заявление США о выходе из переговоров по Украине

    Путин назвал наиболее серьезный фактор боевого успеха

    Раскрыта возможная цель ВСУ в Татарстане

    Посол Украины допустил возможность переговоров с Россией при одном условии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости