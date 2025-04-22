Скульптор и художник-монументалист Зураб Церетели умер на 92-м году жизни

Ушел из жизни скульптор и художник-монументалист Зураб Церетели. Ему был 91 год.

Он скончался в своей квартире в Москве 22 апреля в 1:30 (по московскому времени).

Семья Церетели пока не объявила, где и когда пройдут церемония прощания и похороны.

Причиной смерти могла быть остановка сердца

По данным SHOT, скульптор скончался в результате остановки сердца.

Как сообщили родные, Церетели не имел серьезных заболеваний, но было несколько «проблем, характерных для такого возраста», в том числе с сердцем. Серьезные жалобы на здоровье накануне смерти отсутствовали.

При этом помощник скульптора Сергей Шагулашвили заявил RT, что он в последнее время часто болел — жаловался на проблемы с сердцем.

Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Церетели назвали настоящим народным дипломатом и прекрасным человеком

Настоящим народным дипломатом назвала Церетели официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Художник с мировым именем, общественный деятель, который не знал ни границ, ни преград в деле укрепления мира и поддержки творчества. Настоящий народный дипломат», — сказала она.

Дипломат также выразила соболезнования родным и близким художника, добавив, что Церетели «будет жить» не только в сердцах людей, но и своих работах. «В витражах и эмалях, украшающих загранучреждения, в памятниках и скульптурах, установленных в разных уголках планеты, в моих любимых сочных цветах и букетах, которые он безудержно рисовал. Умел любить, умел дарить любовь», — написала Захарова.

Помощник скульптора отозвался о нем как о самом прекрасном человеке. «Он запомнился как гениальный человек, самый добрый, самый прекрасный человек, который делал только добро. Добро и делал, всю жизнь во имя искусства, ради искусства и ради людей. Тяжело очень говорить», — сообщил Шагулашвили.

Ранее скандальный памятник Петру I захотели перевезти из Москвы

К обсуждению вопроса переноса памятника вернулся в ноябре 2024 года лидер фракции партии «Новые люди» в Заксобрании Санкт-Петербурга Дмитрий Павлов. Он считает, что разумнее перенести монумент в Северную столицу на берег Финского залива или на один из городских фортов. Кроме того, по словам Павлова, памятник может стать частью нового федерального курорта «Горская», строительство которого ведется под Санкт-Петербургом. «Такая композиция стала бы прекрасным приветствием для морских судов», — пояснил он.

Памятник был воздвигнут в 1997 году в честь 850-летия столицы в районе «Красного Октября» у разделения Москвы-реки и Водоотводного канала. Композиция заслужила противоречивую репутацию. По мнению москвичей, скульптура не оправдана в рамках исторического контекста и выглядит громоздко на фоне города.

01.11.1996. Монтаж 98-метрового памятника «В ознаменование 300-летия российского флота» или памятника Петру I Великому работы Зураба Церетели на искусственном острове у разделения Москвы-реки и Водоотводного канала. Фото: Юрий Заритовский / РИА Новости

Церетели — автор более пяти тысяч произведений. Кроме памятника Петру I, он работал над монументом «Дружба навеки» на Тишинской площади в Москве, участвовал в оформлении мемориального комплекса на Поклонной горе и храма Христа Спасителя.

Произведения Церетели расположены не только в столице, но и в других городах России, странах СНГ и многих зарубежных государствах, включая США. Например, в Соединенных Штатах установлен монумент «Слеза скорби», посвященный теракту 11 сентября, перед зданием ООН в Нью-Йорке расположен монумент «Добро побеждает зло».