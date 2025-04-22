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09:40, 22 апреля 2025Культура

Захарова назвала Церетели настоящим народным дипломатом

Захарова: Скульптор Церетели был настоящим народным дипломатом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что скульптор и художник-монументалист Зураб Церетели был настоящим народным дипломатом. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

«Художник с мировым именем, общественный деятель, который не знал ни границ, ни преград в деле укрепления мира и поддержки творчества. Настоящий народный дипломат», — пояснила она.

Захарова также выразила соболезнования родным и близким художника, добавив, что Церетели «будет жить» не только в сердцах людей, но и в своих работах. «В витражах и эмалях, украшающих загранучреждения, в памятниках и скульптурах, установленных в разных уголках планеты, в моих любимых сочных цветах и букетах, которые он безудержно рисовал. Умел любить, умел дарить любовь», — написала дипломат.

Ранее стало известно, что Зураба Церетели не стало в возрасте 91 года. Сообщалось, что сердце скульптора остановилось 22 апреля в 1:30 по мск.

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