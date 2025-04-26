В Тбилиси началась церемония прощания с Церетели

Церемония прощания с Зурабом Церетели началась в церкви Божьей матери в Тбилиси

В церкви Божьей матери в Тбилиси началась церемония прощания со скульптором Зурабом Церетели. После завершения отпевания в 14:00 (13:00 по московскому времени) его похоронят в Дидубийском пантеоне рядом с супругой Инессой Андроникашвили, сообщает РИА Новости.

Церетели ушел из жизни из-за остановки сердца в ночь на 22 апреля в Москве в окружении семьи. На следующий день в храме Христа Спасителя состоялось отпевание. Там же 24 и 25 апреля проходила церемония прощания, а утром в 26 апреля тело доставили в Тбилиси и поместили в «Зале аргонавтов», расположенном в музее современного искусства его имени.

Скульптор является автором более пяти тысяч произведений. Среди них — памятник Петру I в Москве, монумент «Дружба навеки», мемориальный комплекс на Поклонной горе и памятник жертвам теракта в США 11 сентября 2001 года.

Наследникам, помимо работ автора, достались недвижимость и земельные участки общей площадью 57 тысяч квадратных метров, автопарк дорогих машин и ряд предприятий, связанных с искусством.