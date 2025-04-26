Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:08, 26 апреля 2025Культура

В Тбилиси началась церемония прощания с Церетели

Церемония прощания с Зурабом Церетели началась в церкви Божьей матери в Тбилиси
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

В церкви Божьей матери в Тбилиси началась церемония прощания со скульптором Зурабом Церетели. После завершения отпевания в 14:00 (13:00 по московскому времени) его похоронят в Дидубийском пантеоне рядом с супругой Инессой Андроникашвили, сообщает РИА Новости.

Церетели ушел из жизни из-за остановки сердца в ночь на 22 апреля в Москве в окружении семьи. На следующий день в храме Христа Спасителя состоялось отпевание. Там же 24 и 25 апреля проходила церемония прощания, а утром в 26 апреля тело доставили в Тбилиси и поместили в «Зале аргонавтов», расположенном в музее современного искусства его имени.

Скульптор является автором более пяти тысяч произведений. Среди них — памятник Петру I в Москве, монумент «Дружба навеки», мемориальный комплекс на Поклонной горе и памятник жертвам теракта в США 11 сентября 2001 года.

Наследникам, помимо работ автора, достались недвижимость и земельные участки общей площадью 57 тысяч квадратных метров, автопарк дорогих машин и ряд предприятий, связанных с искусством.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Выдвигаем серьезные предложения». Лавров прокомментировал переговоры по Украине и осудил Зеленского

    Пакистану предрекли «операцию возмездия» после теракта в Кашмире

    В Тбилиси началась церемония прощания с Церетели

    Зеленский встретился с Трампом в Риме

    Снаряд ВСУ попал в дом лыжника Большунова под Брянском

    В Кремле раскрыли ситуацию вокруг возобновления авиарейсов России и США

    США проведут переговоры с 18 странами по вопросу пошлин

    Шевченко сделал заявление о допуске России

    Россиянам назвали лучшие способы инвестирования сбережений

    Раскрыт лучший гарнир к шашлыку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости