Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:23, 22 апреля 2025Экономика

Стало известно о наследстве Зураба Церетели

aif.ru: Церетели владел жильем площадью 57 тыс. кв. метров и парком элитных авто
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Natalya Loginova / Globallookpress.com

Скульптор и художник-монументалист Зураб Церетели мог оставить после себя жилье общей площадью 57 тысяч квадратных метров, парк элитных автомобилей и тысячи произведений искусства. О возможном наследстве творца стало известно aif.ru.

Как следует из декларации 2021 года, Церетели принадлежали несколько земельных участков, домов и квартир — их совокупная площадь достигает 57 тысяч квадратных метров. Однако цена недвижимости не уточняется.

Помимо этого, известный скульптор владел парком дорогих машин: пять автомобилей Mercedes, один Bentley и два Rolls-Royce. Наследникам также перейдут более пять тысяч произведений искусства, среди которых есть фрески, скульптуры и картины.

Церетели не стало на 92-м году жизни во вторник, 22 апреля. Скульптор известен скандальными памятниками — он создал фигуру Петра I, которая стоит на стрелке реки Москвы, монумент «Дружба навеки» и памятник жертвам теракта в США 11 сентября 2001 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков озвучил вопрос Кремля Украине

    В Кремле призвали Украину устранить юридические препятствия для переговоров

    В Кремле анонсировали переговоры Путина и султана Омана

    Россияне оценили свою финансовую грамотность

    Российский военный рассказал о положении ВСУ в Курской области

    В России по требованию участника СВО перекрасили детсад из-за ассоциации с флагом Украины

    ВСУ ударили по трем мирным жителям Белгородской области после заявлений Зеленского о мире

    Россиянин вырастил в теплице шестиметровый куст конопли и встретился с ФСБ

    Россияне рассказали о своих эмоциях при посещении исторических мест

    Врач рассказал о 20-секундном тесте для проверки состояния легких

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости