Стало известно о наследстве Зураба Церетели

aif.ru: Церетели владел жильем площадью 57 тыс. кв. метров и парком элитных авто

Скульптор и художник-монументалист Зураб Церетели мог оставить после себя жилье общей площадью 57 тысяч квадратных метров, парк элитных автомобилей и тысячи произведений искусства. О возможном наследстве творца стало известно aif.ru.

Как следует из декларации 2021 года, Церетели принадлежали несколько земельных участков, домов и квартир — их совокупная площадь достигает 57 тысяч квадратных метров. Однако цена недвижимости не уточняется.

Помимо этого, известный скульптор владел парком дорогих машин: пять автомобилей Mercedes, один Bentley и два Rolls-Royce. Наследникам также перейдут более пять тысяч произведений искусства, среди которых есть фрески, скульптуры и картины.

Церетели не стало на 92-м году жизни во вторник, 22 апреля. Скульптор известен скандальными памятниками — он создал фигуру Петра I, которая стоит на стрелке реки Москвы, монумент «Дружба навеки» и памятник жертвам теракта в США 11 сентября 2001 года.