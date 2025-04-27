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00:05, 27 апреля 2025Россия

27 апреля: какой праздник отмечают в России и мире

Дарья Сидорова
Дарья Сидорова (редактор)
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

27 апреля в России празднуют День парламентаризма, а еще в этот день жители страны поздравляют вахтовиков. Свой день рождения отмечает певец Стас Михайлов. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают в России и мире, какие приметы связаны с этим днем и кто из знаменитостей родился 27 апреля.

Праздники в России

День российского парламентаризма

27 апреля (по старому стилю) 1906 года была образована Государственная Дума — первый демократический институт в истории России. Именно к этому событию и приурочен праздник, установленный федеральным законом в 2012 году.

Цель торжества — отметить преемственность государственных и парламентских традиций, а также привлечь внимание к деятельности законодательных органов страны, их ответственности за процесс становления гражданского общества.

День вахтовика

Фото: Марина Маковецкая / Коммерсантъ

27 апреля профессиональный праздник отмечают работники-вахтовики. Вахтовый метод предполагает, что человек на некоторое время переезжает в другое место, то есть он не возвращается домой каждый вечер, а остается на объекте в течение нескольких недель или месяцев.

Такой метод работы широко применяется в нефтегазовой сфере, на разработках месторождений, лесозаготовках и в рыболовном промысле. Исследование 2022 года показало, что среди российских регионов наиболее популярна работа вахтовым методом в Ямало-Ненецком АО, на Сахалине и в Забайкальском крае.

Какие еще праздники отмечают в России 27 апреля

  • День Республики Саха (Якутии);
  • День соединений и воинских частей по охране важных государственных объектов и специальных грузов.

Праздники в мире

День азбуки Морзе

27 апреля 1791 года родился американский художник и изобретатель Сэмюэл Морзе. Именно он разработал в 1838 году способ кодирования букв алфавита, цифр, знаков препинания и других символов при помощи длинных и коротких сигналов: «тире», «точек» и пауз, разделяющих буквы. Азбука Морзе по сей день используется военными и радиолюбителями.

Какие еще праздники отмечают в мире 27 апреля

Какой церковный праздник 27 апреля

Фото: Сергей Карпухин / Pool / РИА Новости

Антипасха

Первое воскресенье после Пасхи называется Антипасха или Фомино воскресенье. Такое название праздника связано с преданием об одном из 12 учеников Иисуса — апостоле Фоме. Для него Христово Воскресение, наступило на неделю позже, чем для остальных апостолов.

В Новом Завете говорится, что после воскрешения Христос явился своим ученикам. Но в доме, где апостолы прятались от властей, не оказалось Фомы. Позже, услышав от других учеников историю о чудесном явлении Господа, он отказался принимать эти слова за правду без доказательств. Лишь в следующее воскресенье Иисус вновь вошел в тот дом, где собрались апостолы. В тот момент там были все его ученики, в том числе Фома — тогда уже и он удостоверился в том, что чудо воскресения свершилось.

Какие еще церковные праздники отмечают 27 апреля

  • День памяти исповедника Мартина;
  • День памяти мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Виленских;
  • Празднование Виленской иконы Божией Матери.

Приметы на 27 апреля

  • Нельзя обижать воронов и лис — будет несчастье;
  • Вороны сидят на земле — будет тепло, много летают — похолодает;
  • Заметить журавля — к большой удаче, двух — к свадьбе, стаю — к гостям;
  • Нельзя спорить и обманывать — навлечешь проблемы.

Кто родился 27 апреля

Леонид Рошаль (92 года)

Леонида Рошаля называют «Детским доктором мира»: на протяжении карьеры он помогал детям, пострадавшим в крупных катастрофах — например, при землетрясении в Армении (1988) и теракте в Каспийске (2002). Также он был одним из переговорщиков, когда террористы захватили театр на Дубровке (2002) и смог вывести восемь детей-заложников. С 2015 года Рошаль президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Стас Михайлов (56 лет)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Эстрадный певец Стас Михайлов родился 27 апреля 1969 года. В начале карьеры он выступал в ресторанах Сочи и работал на студии звукозаписи. С 1992 года Михайлов работал в московском Театре эстрады. Успех пришел к артисту в 2004 году, когда на «Радио Шансон» прозвучала его песня «Без тебя». С тех пор почти каждый год певец выпускает альбомы.

Сейчас Стас Михайлов — народный артист России, а также многократный лауреат премий «Золотой граммофон» и «Шансон года».

Кто еще родился 27 апреля

  • Динара Сафина (39 лет) — российская теннисистка;
  • Нора Галь (1912-1991) — советская переводчица и литературовед;
  • Евгений Моргунов (1927-1999) — советский актер;
  • Патрик Мартин Стамп (41 год) — фронтмен рок-группы Fall Out Boy;
  • Сэмюэл Морзе (1791-1872) — американский изобретатель и художник, создатель телеграфа со специальным кодом (азбукой Морзе).

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