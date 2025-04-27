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15:49, 27 апреля 2025Спорт

Олимпийский чемпион ответил заявившей о невозможности жить свободно в России Касаткиной

Тихонов призвал помолчать заявившую о невозможности жить в России Касаткину
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов

Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов . Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался по поводу заявления теннисистки Дарьи Касаткиной о невозможности жить в России. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Тихонов заявил, что все уехавшие из России начинают проклинать родину подобным образом. «Ее здесь родили и воспитали. Так ты хотя бы промолчи!» — призвал он.

Ранее Касаткина заявила о невозможности жить свободно в России. Спортсменка объяснила, что из-за этого сменила гражданство на австралийское.

29 марта Касаткина объявила, что сменила гражданство и будет представлять Австралию. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) экс-россиянка занимает 14-е место.

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