Олимпийский чемпион ответил заявившей о невозможности жить свободно в России Касаткиной

Тихонов призвал помолчать заявившую о невозможности жить в России Касаткину

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался по поводу заявления теннисистки Дарьи Касаткиной о невозможности жить в России. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Тихонов заявил, что все уехавшие из России начинают проклинать родину подобным образом. «Ее здесь родили и воспитали. Так ты хотя бы промолчи!» — призвал он.

Ранее Касаткина заявила о невозможности жить свободно в России. Спортсменка объяснила, что из-за этого сменила гражданство на австралийское.

29 марта Касаткина объявила, что сменила гражданство и будет представлять Австралию. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) экс-россиянка занимает 14-е место.