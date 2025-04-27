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00:02, 28 апреля 2025Спорт

Усик раскрыл дату поединка за звание абсолютного чемпиона мира

Усик и Дюбуа проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу 19 июля
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Украинский боксер Александр Усик раскрыл дату поединка за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Усик проведет бой с британцем Даниэлем Дюбуа 19 июля. Турнир пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

В 2024-м американский журнал The Ring признал Усика боксером года. За этот период он дважды победил британца Тайсона Фьюри.

Всего в активе 38-летнего Усика 23 победы в профессиональной карьере. Он не потерпел ни одного поражения. Украинец владеет чемпионскими поясами по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской организации (IBО), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).

На счету 27-летнего Дюбуа 22 победы, из которых 21 — нокаутом, и два поражения. Он владеет титулом Международной боксерской федерации (IBF).

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