В одном российском регионе загорелось 10 жилых домов

МЧС: В населенном пункте Таежное Красноярского края загорелись жилые дома

В населенном пункте Таежное Красноярского края загорелось 10 жилых домов. О происшествии в одном из российских регионов сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В населенном пункте Таежное Канского района Красноярского края загорелось десять жилых домов. Быстрому распространению огня способствует теплая и ветреная погода», — говорится в сообщении. В МЧС добавили, что информации о пострадавших не поступало.

Сообщалось, что площадь пожара составила 500 квадратных метров, позднее она выросла до 900. К тушению пожара привлекли 70 специалистов и 16 единиц техники, отметили в ведомстве.

В начале апреля стало известно, что на улице Лесной в Москве загорелся жилой дом. Сообщалось, что из-за происшествия было перекрыто движение по 2-му Лесному переулку в сторону Бутырского Вала.

Ранее, в марте, сообщалось о мощном пожаре в торговом центре в Ростове-на-Дону. Огонь перекинулся на пятиэтажный дом, жителей которого эвакуировали.