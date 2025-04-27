В России отца фигуристки арестовали за нападение на судью

В Екатеринбурге отца фигуристки арестовали за нападение на судью из-за оценок

Районный суд Екатеринбурга арестовал Адониса Мироева, напавшего на судью по фигурному катанию из-за недовольства оценками своей дочери. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Мироева обвиняют в хулиганстве. Отмечается, что после нападения судья попал в больницу.

Глава Федерации фигурного катания Свердловской области Владислав Уткин в интервью РБК рассказал, что Мироев напал на тренировке на судью Михаила Слободчикова через несколько дней после турнира, где его дочь не попала в призеры.

8 февраля мужчина разбил лобовое стекло иномарки российской фигуристки Елизаветы Нугумановой. По ее словам, лобовое стекло разбил вышедший из такси неизвестный ей мужчина. Нугуманова написала заявление в полицию.