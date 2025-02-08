Российской фигуристке разбили лобовое стекло автомобиля

Российской фигуристке Елизавете Нугумановой разбили лобовое стекло автомобиля

Неизвестный мужчина разбил лобовое стекло автомобиля российской фигуристки Елизаветы Нугумановой. Об этом спортсменка рассказала в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Россиянка заявила, что это произошло вечером 7 февраля. Она отметила, что посигналила таксисту, который остановился на однополосной дороге, перекрыл движение и создал пробку. «Мужчина — пассажир такси вышел из машины и со зверским лицом побежал ко мне, совершив множественные удары по моей машине. Лобовое стекло в итоге разбилось, мужчина скрылся», — рассказала Нугуманова.

Фигуристка отметила, что написала заявление в полицию, правоохранители ищут нападавшего. «Я всю ночь не спала от такого потрясения», — добавила спортсменка.

Нугуманова является призером этапов Гран-при среди юниоров. На чемпионате России 2021 года она заняла шестое место.