Австралия объяснила отказ поставить списанные танки Abrams Украине

ABC: Австралия не отправит танки Abrams Украине из-за отсутствия разрешения США

Австралия не сможет передать Украине списанные танки M1A1 Abrams из-за отсутствия разрешения со стороны США. Об этом со ссылкой на источники в австралийском Минобороны сообщает телерадиокомпания ABC.

Как указали источники в оборонном ведомстве, Австралия при попытках организовать поставки бронетехники каждый раз «сталкивается с сопротивлением Соединенных Штатов».

В австралийском Минобороны также указали на опасения, связанные с вероятностью скорого заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. «Если будет заключено мирное соглашение, то мы окажемся в крайне неловком положении с партией танков на борту кораблей посреди океана», — рассказал один из источников министерства.