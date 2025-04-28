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14:43, 28 апреля 2025Мир

Австралия объяснила отказ поставить списанные танки Abrams Украине

ABC: Австралия не отправит танки Abrams Украине из-за отсутствия разрешения США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / via Reuters

Австралия не сможет передать Украине списанные танки M1A1 Abrams из-за отсутствия разрешения со стороны США. Об этом со ссылкой на источники в австралийском Минобороны сообщает телерадиокомпания ABC.

Как указали источники в оборонном ведомстве, Австралия при попытках организовать поставки бронетехники каждый раз «сталкивается с сопротивлением Соединенных Штатов».

В австралийском Минобороны также указали на опасения, связанные с вероятностью скорого заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. «Если будет заключено мирное соглашение, то мы окажемся в крайне неловком положении с партией танков на борту кораблей посреди океана», — рассказал один из источников министерства.

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