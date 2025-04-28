Силуанов посоветовал желающим понять финансы в России прочитать «Мертвые души»

Глава Минфина Силуанов посоветовал для понимания финансов изучить «Мертвые души»

Для понимания того, как в России работают финансы, полезно изучать отечественную литературную классику. Такую рекомендацию на марафоне «Знание. Первые» дал министр финансов страны Антон Силуанов, передает ТАСС.

По его словам, особенно можно выделить две книги Николая Васильевича Гоголя — «Ревизор» и «Мертвые души», а также «Вишневый сад» Антона Павловича Чехова.

«Вы там много найдете о финансах хорошей и полезной информации», — глава финансового ведомства не уточнил, какую именно информацию можно почерпнуть из этих произведений.

В поэме «Мертвые души» бывший сотрудник таможни, попавшийся на взятках, но избежавший суда, пытается заполучить много денег и повысить социальный статус за счет фиктивной скупки крестьян, которые умерли, но до сих пор числятся живыми. Потом, предоставив их в качестве залога, он планирует взять большой кредит.

В «Ревизоре» чиновники обхаживают заезжего мелкого чиновника Хлестакова, до того проигравшегося в карты, потому что приняли его за проверяющего из столицы. Ничего не понимающего гостя осыпают взятками в надежде покрыть свои грехи, а он, осознав, что происходит, в спешке уезжает из города, куда уже прибыл настоящий ревизор. Пьеса «Вишневый сад» посвящена помещикам, которые лишаются имения из-за долгов и неверных представлений о сложности финансовой ситуации.

Ранее Силуанов посоветовал россиянам не покупать доллары, а хранить средства в облигациях федерального займа (ОФЗ), это «надежное выгодное доходное вложение».