Министр финансов Силуанов заявил, что доллары россиянам не нужны

Министр финансов России Антон Силуанов считает, что россиянам доллары не нужны. Об этом он заявил в ответ на вопрос журналиста о необходимости этой валюты. Глава Минфина напомнил, что существуют альтернативные варианты выгодного вложения средств.

«Покупайте облигации федерального займа. Надежное выгодное доходное вложение», — указал министр и призвал участвовать россиян в финансовом рынке, «если есть копеечка». «Не пожалеете», — заверил он.

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Россиян предупредили о сложностях при обмене доллара

Профессор президентской академии РАНХиГС Алексей Войлуков ранее предупредил о сложностях, с которыми могут столкнуться россияне при попытке обменять доллары старых серий выпуска за пределами США. Дело в том, что если доллар не является официальным платежным средством государства, то банки страны не обязаны принимать его и совершать с ним сделки. Кроме того, если банк заподозрит, что банкнота является поддельной, он может отказать в проведении операции. Подделать же старые доллары проще, чем новые. Поэтому с банкнотами более раннего выпуска финансовым организациям приходится быть особенно аккуратными, отметил Войлуков.

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Силуанов назвал надежный инструмент для вложений

Наиболее надежным инструментов для вложения денег являются облигации федерального займа (ОФЗ). Об этом сказал глава Минфина РФ. Он сообщил, что такие бумаги отличаются 100-процентной надежностью, а доходность по ним — 16 процентов.

Попробовать себя на финансовом рынке, напомнил Силуанов, можно, открыв индивидуальный инвестиционный счет и вложившись в ценные бумаги. Также можно открыть банковский депозит. По его словам, текущие ставки банков по депозитам делают вложения очень выгодными. А для тех, кто выбрал более длинный горизонт планирования, есть специальная программа долгосрочных сбережений.

С одной стороны, это вам на пользу, а с другой стороны, это создает основу и базу нашей независимой финансовой системы. Мы деньги из-под подушек — как раньше их большая часть людей хранила — направляем на рынок Антон Силуанов министр финансов России

При этом министр призвал не забывать, что деньги нужно не только приумножать, но и вкладывать в себя и свое развитие: в образование, семью, воспитание детей, потому что это лучшая инвестиция и лучший капитал.

Силуанов заявил о скором снижении потребности в расчете наличными

Глава Минфина высказался и о дальнейшей судьбе наличных денег. По его словам, вскоре потребность в расчете ими снизится, так как россияне все больше используют безналичные средства.

«Мне кажется, в нашей стране большая часть населения рассчитывается карточками, да, вот и это и дальше будет», — отметил он.

Кроме того, Силуанов допустил, что вскоре для расчетов будут использовать и цифровые деньги.