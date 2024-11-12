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10:16, 12 ноября 2024Экономика

«Не пожалеете». Силуанов назвал доллары ненужными россиянам. И посоветовал, в чем хранить сбережения

Министр финансов Силуанов заявил, что доллары россиянам не нужны
Анастасия Волова (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Министр финансов России Антон Силуанов считает, что россиянам доллары не нужны. Об этом он заявил в ответ на вопрос журналиста о необходимости этой валюты. Глава Минфина напомнил, что существуют альтернативные варианты выгодного вложения средств.

«Покупайте облигации федерального займа. Надежное выгодное доходное вложение», — указал министр и призвал участвовать россиян в финансовом рынке, «если есть копеечка». «Не пожалеете», — заверил он.

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Россиян предупредили о сложностях при обмене доллара

Профессор президентской академии РАНХиГС Алексей Войлуков ранее предупредил о сложностях, с которыми могут столкнуться россияне при попытке обменять доллары старых серий выпуска за пределами США. Дело в том, что если доллар не является официальным платежным средством государства, то банки страны не обязаны принимать его и совершать с ним сделки. Кроме того, если банк заподозрит, что банкнота является поддельной, он может отказать в проведении операции. Подделать же старые доллары проще, чем новые. Поэтому с банкнотами более раннего выпуска финансовым организациям приходится быть особенно аккуратными, отметил Войлуков.

Фото: Fayaz Aziz / Reuters

Силуанов назвал надежный инструмент для вложений

Наиболее надежным инструментов для вложения денег являются облигации федерального займа (ОФЗ). Об этом сказал глава Минфина РФ. Он сообщил, что такие бумаги отличаются 100-процентной надежностью, а доходность по ним — 16 процентов.

Попробовать себя на финансовом рынке, напомнил Силуанов, можно, открыв индивидуальный инвестиционный счет и вложившись в ценные бумаги. Также можно открыть банковский депозит. По его словам, текущие ставки банков по депозитам делают вложения очень выгодными. А для тех, кто выбрал более длинный горизонт планирования, есть специальная программа долгосрочных сбережений.

С одной стороны, это вам на пользу, а с другой стороны, это создает основу и базу нашей независимой финансовой системы. Мы деньги из-под подушек — как раньше их большая часть людей хранила — направляем на рынок

Антон Силуановминистр финансов России

При этом министр призвал не забывать, что деньги нужно не только приумножать, но и вкладывать в себя и свое развитие: в образование, семью, воспитание детей, потому что это лучшая инвестиция и лучший капитал.

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Силуанов заявил о скором снижении потребности в расчете наличными

Глава Минфина высказался и о дальнейшей судьбе наличных денег. По его словам, вскоре потребность в расчете ими снизится, так как россияне все больше используют безналичные средства.

«Мне кажется, в нашей стране большая часть населения рассчитывается карточками, да, вот и это и дальше будет», — отметил он.

Кроме того, Силуанов допустил, что вскоре для расчетов будут использовать и цифровые деньги.

ЖЗЛ
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