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11:20, 11 ноября 2024Экономика

Россиян предупредили о невозможности обменять доллары

Профессор РАНХиГС Войлуков предупредил о сложности обмена долларов за рубежом
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

При попытке обменять доллары старых серий выпуска за пределами США россияне могут столкнуться со сложностями. Об этом в комментарии РБК предупредил профессор президентской академии РАНХиГС Алексей Войлуков.

По его словам, если доллар не является официальным платежным средством какого-либо государства, то у банков нет законодательных обязательств принимать его и совершать с ним сделки. А значит, при наличии подозрений на подделку, что более вероятно в случае старых купюр, они могут отказать в операции.

Главное различие выпусков в степенях защиты. То есть устаревшие зеленые и белые банкноты подделать проще, а у кредитных организаций может просто не оказаться возможностей проверить их. При этом в мире ходит значительное количество фальшивых долларов, поэтому с ними банкам приходится быть особенно аккуратными.

Эксперт по инвестициям Александр Быстров подчеркнул, что правительство США использует все дизайны доллара, выпущенные после 1914 года, но только внутри страны. Что происходит за ее пределами, не является заботой Вашинтона.

В свою очередь, эксперт по личным финансам Елена Виннер указала, что отказ США от обязательств по долларовым купюрам привел бы к подрыву стабильности международной финансовой системы. В теории такое может произойти только в случае введения чрезвычайного положения или изменения законодательства.

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