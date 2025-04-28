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21:46, 28 апреля 2025Спорт

Фетисов рассказал об украинских провокациях против Овечкина в Канаде

Фетисов рассказал, что украинцы провоцировали Овечкина перед матчем НХЛ в Канаде
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал о том, как украинские активисты пытались провоцировать капитана и нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Канаде. Его слова приводит ТАСС.

«Приехал на игру, девчонок каких-то нарядили во все эти дела с транспарантами, типа, "убирайся домой"» — поделился Фетисов. Он посоветовал Овечкину терпеть.

С критикой Овечкина активно выступает двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек. Чех счел участие Овечкина в матчах НХЛ и его погоню за рекордом рекламой СВО на Украине.

Овечкин является рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он обошел канадца Уэйна Гретцки 6 апреля.

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