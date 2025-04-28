Фетисов рассказал об украинских провокациях против Овечкина в Канаде

Фетисов рассказал, что украинцы провоцировали Овечкина перед матчем НХЛ в Канаде

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал о том, как украинские активисты пытались провоцировать капитана и нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Канаде. Его слова приводит ТАСС.

«Приехал на игру, девчонок каких-то нарядили во все эти дела с транспарантами, типа, "убирайся домой"» — поделился Фетисов. Он посоветовал Овечкину терпеть.

С критикой Овечкина активно выступает двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек. Чех счел участие Овечкина в матчах НХЛ и его погоню за рекордом рекламой СВО на Украине.

Овечкин является рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он обошел канадца Уэйна Гретцки 6 апреля.