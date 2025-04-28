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15:39, 28 апреля 2025Мир

Германия назвала возможную победу России на Украине максимальной угрозой НАТО

Министр обороны ФРГ Писториус: Победа РФ на Украине создаст угрозу НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Возможная победа России на Украине создаст максимальную угрозу для союзников по НАТО. С таким заявлением в интервью газете Tagesschau выступил министр обороны Германии Борис Писториус.

«Это создаст максимальную угрозу для территории НАТО и, кстати, также для соседних стран, таких как Молдова и Грузия», — сказал глава оборонного ведомства.

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Писториус подчеркнул, что исход конфликта особенно важен, поскольку «речь идет не только о солидарности с Украиной, речь идет о безопасности и мире в Европе».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад продолжает военную накачку Украины, чтобы помочь Киеву переломить ситуацию на фронте в свою пользу, но это нереализуемая и тупиковая задача.

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