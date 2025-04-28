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17:05, 28 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России объяснили передачу средств ПВО Киргизии во время СВО

Депутат Колесник: Передача средств ПВО Киргизии не понизит боеготовность РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Передача средств противовоздушной обороны (ПВО) во время специальной военной операции (СВО) не понизит боеготовность России, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Россия передала Киргизии зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300. О передаче Бишкеку российского вооружения рассказал секретарь Совета безопасности республики Марат Иманкулов.

«С-300 — это не самая новая система. Есть и у нас уже и С-400 «Триумф», и С-500 на подходе. Это не самый новый комплекс, ему уже достаточно лет, и помочь дружественной республике, тем более в противовоздушной, противоракетной обороне — вполне нормально. Это не понизит нашу боеготовность, и не ухудшит работу ПВО», — поделился депутат.

До этого стало известно, что празднование Дня Победы в Киргизии перенесут на 8 мая. Это было сделано из-за визита президента страны Садыра Жапарова в Москву.

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