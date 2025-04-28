В России объяснили передачу средств ПВО Киргизии во время СВО

Передача средств противовоздушной обороны (ПВО) во время специальной военной операции (СВО) не понизит боеготовность России, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».
Ранее стало известно, что Россия передала Киргизии зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300. О передаче Бишкеку российского вооружения рассказал секретарь Совета безопасности республики Марат Иманкулов.
«С-300 — это не самая новая система. Есть и у нас уже и С-400 «Триумф», и С-500 на подходе. Это не самый новый комплекс, ему уже достаточно лет, и помочь дружественной республике, тем более в противовоздушной, противоракетной обороне — вполне нормально. Это не понизит нашу боеготовность, и не ухудшит работу ПВО», — поделился депутат.
До этого стало известно, что празднование Дня Победы в Киргизии перенесут на 8 мая. Это было сделано из-за визита президента страны Садыра Жапарова в Москву.