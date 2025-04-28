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19:31, 28 апреля 2025Спорт

Министр спорта назвал условие для прогресса в допуске России на Олимпиаду

Дегтярев: Ждем вступления в должность Ковентри для допуска России на Олимпиаду
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Михаил Дегтярев

Михаил Дегтярев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Министр спорта Михаил Дегтярев назвал условие для прогресса в допуске России на Олимпийские игры. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Дегтярев заявил, что ждет вступления в должность нового президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, так как она начнет принимать решения. «Эта дата для всего спортивного мира и для нас важная», — добавил он.

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри была избрана президентом МОК 20 марта. Она сменит на этом посту Томаса Баха, срок полномочий которого истекает 23 июня текущего года. Ковентри стала первой женщиной — главой МОК в истории.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. На летних Олимпийских играх-2024 выступили 15 представителей страны в нейтральном статусе.

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