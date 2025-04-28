Описали неожиданные последствия любви к сладкому

Int J Obes: Жирная и сладкая пища ухудшает способность ориентации в пространстве

Регулярное потребление жирных и сладких продуктов может снижать способность ориентироваться в пространстве. К такому выводу пришли исследователи из Университета Сиднея, работа опубликована в International Journal of Obesity.

В эксперименте приняли участие 55 студентов. Сначала они прошли тестирование на состав рациона, заполнив анкету о потреблении насыщенных жиров и сахаров за последний год. Затем участников отправили в виртуальную реальность: им нужно было запомнить дорогу к спрятанному сундуку в трехмерном лабиринте, ориентируясь по удаленным визуальным ориентирам.

Анализ показал, что молодые люди, регулярно употреблявшие продукты с высоким содержанием жиров и сахара, значительно хуже справлялись с задачей: они чаще оказывались дальше от целевой точки.

Ученые подчеркивают, что их результаты согласуются с данными ранее проведенных исследований на грызунах: вредная пища нарушает работу гиппокампа — участка мозга, отвечающего за обучение и пространственную память. При этом когнитивные нарушения возникают задолго до набора веса или развития метаболических заболеваний.

Авторы отмечают, что это одно из первых исследований, напрямую связавших привычки питания с реальными навыками пространственной навигации у людей в условиях имитации реальной среды.