«Питтсбург» уволил главного тренера

Клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинс» уволил главного тренера Майка Салливана

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» уволил главного тренера Майка Салливана. Об этом сообщается на сайте команды.

В «Питтсбурге» поблагодарили специалиста за проделанную работу и заявили, что решение не далось руководству легко. В «Пингвинс» пока не объявили, кто возглавит клуб.

«Питтсбург» в третий раз подряд не смог выйти в плей-офф НХЛ. Команда заняла 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции в регулярном чемпионате лиги.

Салливан возглавил «Питтсбург» в декабре 2015 года. Под его руководством команда дважды выигрывала Кубок Стэнли (2016, 2017).