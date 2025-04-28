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15:13, 28 апреля 2025Россия

Путин процитировал реформатора Сперанского во время речи о национальных интересах

Путин: Россия руководствуется своими интересами, а не поучениями со стороны
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин, выступая на Совете законодателей, заявил, что российские власти при принятии решений опираются на национальные интересы, а не какие-либо «поучения со стороны». Во время своей речи он также процитировал реформатора Михаила Сперанского, передает ТАСС.

Цитируя Сперанского, глава государства подчеркнул, что «государством движут три силы: законодательная, исполнительная и судная (как тогда говорили)».

«Важно, что сейчас, в наши дни, эти три силы, три ветви власти находятся в равновесии, действуют четко в согласии друг с другом. Потому что главным критерием при принятии всех решений, их движущим стимулом и стержнем служат именно национальные интересы. Не какие-то поучения со стороны, а твердая, суверенная воля народа России», — заключил Путин.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что дата послания президента России Федеральному собранию еще не определена. По его словам, она сдвигается из-за рабочего графика Путина, а также в связи с тем, что президент сам считает более целесообразным оглашение в более поздние сроки.

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