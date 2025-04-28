Ганчев: Взятие Каменки расширило плацдарм ВС РФ на правом берегу Оскола

Взятие под контроль села Каменка в Харьковской области позволило расширить плацдарм Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) на правом берегу реки Оскол. Об этом сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев, передает ТАСС.

«Освобождение Каменки позволяет расширить двуречанский плацдарм на правом берегу Оскола для развития дальнейшего наступления», — сказал он.

В понедельник, 28 апреля, Министерство обороны России сообщило о взятии под контроль села Каменка в Харьковской области. Также отмечается, что за сутки украинские войска потеряли более 240 бойцов.

Ранее Ганчев сообщил о взятии Купянска в клещи для окружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе. Так ВС РФ расширили зону контроля на правом берегу реки Оскол.

