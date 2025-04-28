Российские военные водрузили флаг в Каменке Харьковской области

Военкор Поддубный показал кадры водружения российского флага в Каменке

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России подняли российский флаг над селом Каменка Харьковской области. Кадры водружения флага показал военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«Каменка расположена к югу от Изюма, близ трассы Харьков-Славянск. Отсюда до Славянска меньше 50 километров по прямой», — написал военкор.

Днем 28 апреля стало известно о взятии Каменки под контроль российских военных. В боях за населенный пункт участвовали подразделения группировки войск «Запад», рассказали в Минобороны России.

Важность взятия Каменки ВС России объяснил глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев. По его словам, это позволило расширить плацдарм российских войск на правом берегу реки Оскол.