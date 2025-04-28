В Госдуме заявили о готовности России к переговорам по Украине

Депутат Толстой: Объявление перемирия в мае показывает, что Россия хочет мира

Объявление трехдневного перемирия в мае показывает, что Москва готова к переговорам, заявил депутат Государственной Думы Петр Толстой в эфире RT France.

По его словам, Москва хочет добиться прочного мира, но для этого нужно устранить первопричины конфликта.

«Так что трехдневное прекращение огня (на 72 часа) позволит нашим солдатам на передовой отпраздновать День Победы», — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине. Российский лидер продолжает рассматривать возможность урегулирования конфликта политическими и дипломатическими методами.