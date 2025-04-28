Туристка чудом выжила после падения с седьмого этажа в бассейн отеля в Испании

Туристка чудом выжила после падения с седьмого этажа отеля в бассейн на Майорке

Туристка из Франции чудом выжила после падения с седьмого этажа отеля в бассейн на испанском курорте Майорка. Об этом сообщает Majorca Daily Bulletin.

Уточнятся, что инцидент произошел в воскресенье, 27 апреля, в небольшом городке Камп-де-Мар. После падения 31-летняя европейка получила тяжелую травму, и у нее произошла остановка сердца.

На место оперативно прибыли полицейские, сотрудники Гражданской гвардии Испании и врачи, которые реанимировали пострадавшую. Ее доставили в больницу Son Espases.

Как пишет издание, француженка приехала на отдых с родителями и братом. Во время расследования представители Гражданской гвардии опросили родных девушки и свидетелей произошедшего.

В июне 2024 года британский турист на этом же испанском курорте употребил коктейль из наркотиков, и это обернулось для него падением с балкона. Мужчина получил множественные ушибы, но его состояние удалось стабилизировать.